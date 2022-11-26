На Черкасчине митрополит УПЦ передал в больницу медицинское оборудование

Главное: Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий передал медицинское оборудование и продукты питания в Чернобаевскую районную больницу.

Владыка передал в медицинское учреждение инфузомат (аппарат для дозирования и контролирования скорости введения медицинских препаратов) и продукты питания, которые сейчас необходимы для жизнедеятельности больницы.

Митрополит Феодосий благословил руководство и персонал клиники на добрые дела, пожелал молитвенной поддержки их небесных покровителей: святого великомученика и целителя Пантелеимона и святителя Луки (Войно-Ясенецкого) и передал медикам памятные подарки.