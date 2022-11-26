На Волыни освятили новый храм УПЦ вместо захваченного

Главное: На Волыни в селе Сусваль освятили новый храм Украинской Православной Церкви, построенный вместо захваченного.

После освящения в новом храме была отслужена Божественная литургия.

Митрополит Владимир поздравил настоятеля и прихожан со знаковым событием и отметил, что главным фактором в построении нового храма была помощь Божия глубоковерующим людям, которые не растерялись и сохранили единение в вере и совместной молитве.

Как сообщал ранее, приход в честь Рождества Пресвятой Богородицы в Сусвале перерегистрировали из УПЦ в пользу ПЦУ в марте 2019 года. В январе 2020 года полиция опечатала храм, а 14 февраля рейдеры вскрыли замки, воспользовавшись болгаркой. Потерявшая храм община молилась у церковных ворот, а позже — в приспособленном помещении.