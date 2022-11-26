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Новости > На Волыни освятили новый храм УПЦ вместо захваченного

На Волыни освятили новый храм УПЦ вместо захваченного

Александра Кудрявцева
26.11.22 11:32
104
На Волыни освятили новый храм УПЦ вместо захваченного
Главное: На Волыни в селе Сусваль освятили новый храм Украинской Православной Церкви, построенный вместо захваченного.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Владимир-Волынской епархии, чин освящения храма в честь иконы Божией Матери «Семистрельная» совершил митрополит Владимир-Волынский и Ковельский Владимир (Мельник).
 
После освящения в новом храме была отслужена Божественная литургия.
 
Митрополит Владимир поздравил настоятеля и прихожан со знаковым событием и отметил, что главным фактором в построении нового храма была помощь Божия глубоковерующим людям, которые не растерялись и сохранили единение в вере и совместной молитве.
 
Как сообщал ранее, приход в честь Рождества Пресвятой Богородицы в Сусвале перерегистрировали из УПЦ в пользу ПЦУ в марте 2019 года. В январе 2020 года полиция опечатала храм, а 14 февраля рейдеры вскрыли замки, воспользовавшись болгаркой. Потерявшая храм община молилась у церковных ворот, а позже — в приспособленном помещении.
 
В тему: На Ровенщине община УПЦ после захвата ПЦУ перешла в новый храм.
 

Тэги: Волынь, УПЦ, Новый храм

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