Украина бесплатно накормит голодающих африканцев

Главное: Украина поможет странам Африки зерном. Передаст его бесплатно.

Детали: Украина решила бесплатно помочь зерном африканским странам. Так, правительство выделило гуманитарную помощь Судану, Йемену, Кении и Нигерии – туда отправят пшеницу и кукурузу. Это предусматривает постановление №1313 от 24 ноября 2022-го года.

Данным документом поручено министерству внутренних дел, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям обеспечить предоставление товаров гуманитарной помощи: зерна пшеницы (не ниже третьего класса) и/или зерна кукурузы общим объемом до 125 тысяч метрических тонн.

Кроме этого выделяется министерству внутренних дел (для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям) 900 миллионов гривен для закупки и поставки в государства Африки и Азии зерна пшеницы (не ниже третьего класса) и/или зерна кукурузы объемом до 64 тысяч метрических тонн.

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