Ситуация с электричеством в Киеве остается крайне непростой

Главное: В Киеве остаются проблемы с электричеством. Без него сидят 130 тысяч людей.

Детали: Проблемы с электричеством в Киеве сохраняются. На утро субботы, 26 ноября, без него в режиме аварийных отключений в городе остаются 130 тысяч человек.

Об этом информирует Киевская городская военная администрация.

Отмечается, что электроэнергия будет подаваться согласно графикам стабилизационных отключений.

Подчеркивается, что водоснабжение восстановлено в полном объеме по всем районам, однако в квартирах верхних этажей высоток, которые до сих пор обесточены, возможное пониженное давление воды в сети.

Кроме этого сейчас продолжается запуск теплоснабжения.

Информируется, что мобильная связь практически доступна во всех районах, впрочем, не исключаются вероятность локальных проблем в местах без электропитания.

Резюмируется, что в течение двадцати четырех часов запланировано завершить все восстановительные работы – вода, тепло, связь вернутся к работе в штатном режиме.

В тему: Зеленский назвал «пункты несокрушимости» в Киеве профанацией.