Ситуация с электричеством в Киеве остается крайне непростой

Главное: В Киеве остаются проблемы с электричеством. Без него сидят 130 тысяч людей.
Детали: Проблемы с электричеством в Киеве сохраняются. На утро субботы, 26 ноября, без него в режиме аварийных отключений в городе остаются 130 тысяч человек.
Об этом информирует Киевская городская военная администрация.
Отмечается, что электроэнергия будет подаваться согласно графикам стабилизационных отключений.
Подчеркивается, что водоснабжение восстановлено в полном объеме по всем районам, однако в квартирах верхних этажей высоток, которые до сих пор обесточены, возможное пониженное давление воды в сети.
Кроме этого сейчас продолжается запуск теплоснабжения.
Информируется, что мобильная связь практически доступна во всех районах, впрочем, не исключаются вероятность локальных проблем в местах без электропитания.
Резюмируется, что в течение двадцати четырех часов запланировано завершить все восстановительные работы – вода, тепло, связь вернутся к работе в штатном режиме.
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