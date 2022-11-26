Зеленский назвал «пункты несокрушимости» в Киеве профанацией

Главное: «Пункты несокрушимости» в Киеве работают недостаточно хорошо. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский

Детали: «Пункты несокрушимости» в Киеве работают недостаточно хорошо, жители столицы нуждаются в большей защите. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Знаю, что, к сожалению, не во всех городах местные власти поработали качественно, в том числе много жалоб в Киеве. Фактически нормально обеспечены только пункты, развернутые ГСЧС и на столичном вокзале, а над другими пунктами еще мягко говоря нужно поработать», — подчеркнул Зеленский.

По его словам, жители столицы нуждаются в большей защите, чем они имеют сейчас, так как многие находятся без света по 25-30 часов и более.

«Ожидаю от мэрии качественной работы. Профанации с киевскими „пунктами несокрушимости“ никто никому не простит. Прошу посерьезнее», — добавил президент Украины.