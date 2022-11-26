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Новости > «Великий богослов» Арестович решил, что самая массовая украинская церковь якобы «не имеет перспективы»

«Великий богослов» Арестович решил, что самая массовая украинская церковь якобы «не имеет перспективы»

Агата Кловская
25.11.22 20:10
172
«Великий богослов» Арестович решил, что самая массовая украинская церковь якобы «не имеет перспективы»

Главное: Советник главы ОП заявил, что на его взгляд УПЦ не имеет перспективы, однако запретить ее будет сложно.

Детали: Советник главы ОП заявил, что на его взгляд УПЦ не имеет перспективы, однако запретить ее будет сложно, потому что в ней миллионы верующих и тысячи приходов по всей стране.

Алексей Арестович, советник главы Офиса Президента Украины, в эфире YouTube-канала «ФейгинLIVE» заявил, что в отношении УПЦ следует действовать по принципу «не навреди», пишет СПЖ.

«С одной стороны, мы должны быть защищены, с другой — навредить чувствам верующих сейчас — не лучшее решение. Поэтому мы будем действовать аккуратно, как сильная демократическая страна. В Украине не наказывают за взгляды, наказывают только за действия, а действия необходимо доказать», — сказал Арестович.

Также он добавил, что просто так запретить УПЦ будет сложно.

«То, что УПЦ не имеет перспективы — очевидно. Она не исчезнет прямо завтра — это точно, потому что УПЦ — это миллионы верующих, тысячи приходов и большое количество влияния», — отметил советник главы ОП.

«Я не думаю, что УПЦ следует ломать об колено, тем более, что среди священников есть абсолютно кристально честные люди. Я напомню, что Митрополит Онуфрий осудил вторжение в первый же день, в семь часов утра, когда совсем не было понятно, а не спросят ли с него через несколько часов очень строго за это осуждение», — напомнил политик.

Арестович добавил, что прямая агентура в УПЦ, по его мнению, несомненно присутствует, и задача СБУ — вычислить ее.

«Но огульно записывать людей в предатели только потому, что у них есть семейная традиция ходить в эту Церковь, я бы не стал. Тем более, что многие прихожане УПЦ сейчас воюют с оружием в руках. Поэтому несмотря на войну, несмотря на глубокую ненависть, которая столетиями копилась, спешить не нужно. Надо аккуратно „всем сестрам дать по серьгам“: кто предатель, кто работает на Россию, если это доказано — наказать по закону. Кто честный человек — должен сам постепенно понять, что Украине нужна независимая Церковь, без приставки „московская“», — резюмировал советник главы ОП Украины.

Тэги: Алексей Арестович, УПЦ

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