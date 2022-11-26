Военные госпитали РФ заполнены на 38%

Главное: В России военные госпитали заполнены на 38%. Об этом заявил президент РФ.

Детали: В России военные госпитали заполнены на 38%. Об этом заявил президент РФ Путин во время встречи с матерями участников войны в Украине.

«Военные госпитали заполнены только на 38%, но сама система здравоохранения готова работать с ребятами нашими, гражданская система здравоохранения. В том числе, это касается и реабилитации», — заявил российский президент.

Путин не уточнил, идет ли речь только о раненых в ходе войны в Украине, но, судя по контексту разговора, имелись с виду именно они.