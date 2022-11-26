Мэр Харькова послал украинизаторов «на три буквы»

Главное: Оштрафованный за использование русского языка мэр Харькова заявил, что продолжит общаться на русском.

Детали: Оштрафованный за использование русского языка мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что продолжит общаться с жителями города на русском. Об этом Терехов сказал в эфире телемарафона.

24 ноября стало известно, что градоначальника оштрафовали за русский язык в обращениях к харьковчанам и в эфире телемарафона. Терехова обязали заплатить 3 400 гривен.

На странице уполномоченного в Фейсбуке написано, что также вынесено постановление о наложении административного взыскания в виде предупреждения за нарушение части 6 статьи 27 закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», согласно которому официальные интернет-представительства мэра в Фейсбуке и Телеграм должны вестись на государственном языке.

«В соответствии со статьей 291 Кодекса Украины об административных правонарушениях указанные постановления вступают в законную силу по истечении срока на их обжалование: 4 декабря 2022 года», — говорится в посте Креминя.

«Вот специально перейду на русский язык и скажу, что сегодня у нас есть совершенно другие дела. Сегодня для нас самое главное — это победа. Независимо от того, на каком языке мы разговариваем», — заявил по этому поводу мэр города.

По словам Терехова, он будет использовать украинский язык в официальных выступлениях, но с харьковчанами намерен и дальше говорить по-русски.

«Это язык, на котором сегодня говорят 80% харьковчан, и в языковом вопросе нужно быть очень аккуратным и осторожным», — сказал мэр Харькова.

Терехов добавил, что языковым вопросом «нас всегда делили», и выразил надежду, что так больше не будет продолжаться, так как «мы все украинцы».