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Новости > В коррупционный скандал в медиа попал глава Днепропетровского облсовета, — СМИ

В коррупционный скандал в медиа попал глава Днепропетровского облсовета, — СМИ

Автор: «Фраза»
25.11.22 16:55
74
В коррупционный скандал в медиа попал глава Днепропетровского облсовета, — СМИ
25 ноября состоится очередная сессия Днепропетровского областного совета. В сеть попали проекты решений, за которые депутатам предлагается проголосовать. Журналисты «Антикора» проанализировали проекты решений, предложенные депутатам.
 
По их мнению, получив за двое суток до заседания огромный пакет документов в условиях постоянных перебоев с электричеством и большинство депутатов физически не успеют их изучить и распознать коррупционные моменты.
 
В то же время, журналисты показывают ряд, коррупционных по их мнению моментов, которые присутствуют в проектах решений.
 
Например, 700 миллионов гривен в 2022 году уйдет на пополнение уставных фондов различных коммунальных предприятий областного совета. Часть этих КП — структуры крайне сомнительной полезности, как «Центра підтримки малого та середнього бізнесу» или «Лабораторії якості життя».
 
«Но львиная доля средств уйдет в дочерние предприятия искусственно созданного монополиста КП „Днепротеплоэнерго“. Под него были созданы различные „Західтеплоенерго“, „Східтеплоенерго“, и прочие, для чего под их колпак загнали котельные коммунальных учреждений. Теперь бюджетные организации (больницы и школы, у которых котельные забрали), оплачивают тепло на счет КП „Днепротеплоэнерго“ и его подразделений, но, как следует из письма ГК Нафтогаз Трейдинг, фирмы-прокладки „забывают“ перечислять дальше оплату за газ (расчет на уровне — 14-30%). Денег на расчет с „Нафтогазом“ почему-то не хватает, зато обналичиваются миллионы гривен на фейковых ремонтах теплосетей, „содержании“ котельных и прочих услугах с завышенной стоимостью — через „проверенных“ подрядчиков. В результате такой „хозяйственной деятельности“, ко всему прочему, на каждой сессии в уставные фонды дочерних предприятий „Днепротеплоэнерго“ вливаются суммарно от 6 до 20 миллионов дотационных гривен Таким образом, искусственно созданный монополист приносит руководителю облсовета Николаю Лукашуку и его „исполнителям“ сотни миллионов гривен ежегодно», — отмечает автор.
 
Также вызывает сомнения и размер доходов КП «Фармация» от сдачи в аренду недвижимости. На балансе КП порядка 14 тыс. кв. м. коммерческой недвижимости — помещения в областных медучреждениях, которые используются под аптеки и аптечные киоски, а также отдельные здания возле сельских фельдшерских пунктов. Ежемесячно коммунальное предприятие получает арендной платы за эту коммерчески привлекательную недвижимость не более 600 тысяч гривен.
 
«То есть, один метр квадратный якобы стоит около 43 грн. Грубо говоря, 1 доллар за „квадрат“ в месяц. Если верить такой калькуляции, то собственники аптечного киоска (до 15 квадратных метров) в условной больнице Мечникова ежемесячно платят 630 гривен, или же 15 долларов. То есть торговая наценка на нескольких блистерах проданного недешевого лекарства покрывает месячную аренду всей торговой точки. Очевидно, что в реальной жизни „так не бывает“ и разница между официальной „ставкой“ и реальной ценой аренды ежемесячно собирается наличными деньгами», — отмечают журналисты.
 
Они предполагают, что к этой схеме тоже может быть причастен глава облсовета.
 
Кроме того, на КП «Областной центр общественного здоровья» в этом году намечено перечислить 63 млн гривен, а в следующие два года — более 130 млн гривен, но не на закупку препаратов для борьбы с онкологией или проведение гемодиализов, а на «проведение информационных кампаний, создание и распространение фото, аудио, видео и печатной продукции по вопросам предотвращения заболеваний». То есть, по сути, на пиар-компанию сомнительного назначения, где проконтролировать использование средств будет сложнее.
 
Для сравнения: на все программы для ветеранов АТО и членов их семей в 2022 году заложено чуть более 2-х миллионов. Здесь — и оздоровление, и транспорт, и помощь семьям погибших.

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