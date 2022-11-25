Лукашенко кровожадно пригрозил Европе

Главное: Александр Лукашенко пригрозил Европе жестким ответом на возможное нападение. Предупредил, что та «задрожит».

Детали: Президент Беларуси Александр Лукашенко предостерег Европу от возможного нападения. Он пообщался с местными СМИ.

Глава государства сказал: «Если вдруг на нас кто-нибудь нападет. Слушайте, вы даже не представляете, как мы можем ответить. Кому нужно я сказал».

Политик добавил: «Здесь мы уже не будем обсуждать проблемы «чистой», «грязной» ядерной бомбы, атомной бомбы. Это уже не оговаривается. Мы ответим так, что не только Европа задрожит. Это не только мы, это наши договоренности с Россией, это наша общая группировка войск».

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