В НАТО уверяют, что в Украине нет солдат Альянса

Главное: В Украине нет солдат НАТО. Об этом говорит Йенс Столтенберг.

Детали: Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сделал громкое заявление. Так, на пресс-конференции в Брюсселе он сказал, что в Украине нет военных подразделений и инструкторов Альянса.

По его словам, для управления продвинутыми системами противовоздушной обороны и артиллерии, которые нашей стране поставляют союзники, украинские военные проходят подготовку непосредственно в странах-членах НАТО.

Чиновник отметил: «Когда нужен специалист, чтобы управлять этой системой, будь то система противовоздушной обороны или артиллерийская система, украинцы получают подготовку в стране НАТО».

Он добавил: «Но сотрудники НАТО не проводят никакой работы на территории Украины. Это подчеркивает то, что НАТО не является стороной конфликта – у нас нет войск на местах, но союзники по НАТО помогают Украине осуществлять самооборону. Так союзники могут гарантировать, что украинцы способны управлять продвинутыми системами без того, чтобы размещать персонал НАТО в Украине».

В тему: В НАТО сделали заявление по поводу бесполетной зоны над Украиной.