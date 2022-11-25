Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 86 150 солдат

Главное: РФ потеряла в войне 86 150 солдат. Уничтожено 2 899 танков.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на пятницу, 25 ноября.

Сообщается, что погибли уже 86 150 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 2 899 танков, 5 844 боевые бронированные машины, 1 895 артиллерийских систем, 395 реактивных систем залпового огня, 209 средств ПВО, 278 самолетов, 261 вертолет, 1 553 БПЛА оперативно-тактического уровня, 531 крылатая ракета, 16 кораблей/катеров, 4 404 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 163 единицы специальной техники.

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