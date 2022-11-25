На 25 ноября в Украине объявлен I уровень опасности: туман и гололедица

Главное: 25 ноября в северных, центральных и южных областях Украины объявлен I уровень опасности, желтый. Ожидается туман.

Детали: На сегодня, 25 ноября, в северных, центральных и южных областях Украины объявлен I уровень опасности, желтый. По данным Укргидрометцентра, сегодня утром в указанных областях ожидается туман.

«25 ноября ночью и утром в северных, центральных и южных областях туман, видимость 200-500 метров», — говорится в предупреждении.

По прогнозу Укргидрометцентра, сегодня в Украине — облачная погода. В центральных, южных, большинстве северных областей на Закарпатье и Прикарпатье дождь.

В западных и северных областях на дорогах местами ожидается гололедица. Ветер на Правобережье северо-западный, на остальной территории преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура в западных, северных и Винницкой областях в течение суток от 2° мороза до 3° тепла; на остальной территории ночью 1-6° тепла, в восточных областях местами 0-2° мороза, днем 4-9° тепла, в Крыму 10-15°.