В Киеве свет теперь будут включать на 2-3 часа

Главное: В Киеве для потребителей будут включать свет на 2-3 часа. После того как систему стабилизируют, ДТЭК перейдет к графикам плановых отключений.

Детали: В Киеве для потребителей будут включать свет на 2-3 часа, пока не увеличат объем электроэнергии, заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона «Единые новости».

По его словам, в городе запитали всю критическую инфраструктуру, также у около 30% потребителей города есть свет.

«Будем понемногу переключать, по 2-3 часа давать свет, пока не будет увеличен объем поступающей в Киев электроэнергии», — сказал Сахарук.

После того как систему стабилизируют, ДТЭК перейдет к графикам плановых отключений, действовавших до утра среды.