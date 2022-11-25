Украинские военные готовят новое наступление

Главное: Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные удерживают ключевые рубежи и готовят наступление.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные удерживают ключевые рубежи на всех направлениях фронта, на некоторых — готовят продвижение вперед.

«Очень внимательно и подробно рассмотрели на ставке ситуацию на передовой. Как бы ни было сложно, на всех направлениях держим ключевые рубежи. Наши ребята храбро обороняются. И есть направления, на которых готовим продвижение вперед», — заявил президент в вечернем видеообращении.

По словам Зеленского, также зафиксирована переброска оккупантами дополнительных сил. «Делаем все, чтобы „отминусовать“ эти их силы», — сказал глава государства.

Он поблагодарил всех, кто воюет и работает ради Украины.