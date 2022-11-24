Лукашенко пригрозил Украине полным уничтожением

Главное: Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украине грозит полное уничтожение. Глава правящего режима Беларуси призвал украинские власти «остановиться» и сесть за стол переговоров.

Детали: Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам, что Украина «должна остановиться», иначе ей грозит «полное уничтожение». Видео интервью политика российским СМИ опубликовал Telegram-канал Пул первого.

«Все в руках Украины. Не потому, что я хочу спихнуть эту тему на Зеленского и Украину. Действительно, все сейчас в руках Украины. Если они не хотят гибели, притом в огромном количестве, людей. Тяжело, трудно, но надо остановиться, надо это прекратить, потому что дальше будет полное уничтожение Украины. Это не то что (президент РФ Владимир) Путин говорил как-то задолго до „операции“, что это будет грозить потерей государственности. Это будет уничтожение Украины. Надо остановиться», — подчеркнул глава правящего режима Беларуси.

Лукашенко напомнил, что во время Второй мировой войны погибло 30 миллионов человек (потери СССР), но сейчас «никто об этом и не вспоминает», а с Германией «готовы не просто разговаривать, а сотрудничать и дружить».

«Мы справимся, мы все это загладим. Мы, наверное, даже сейчас сможем объяснить украинскому народу, что произошло. Поэтому, куда ни кинь — везде мирные переговоры», — отметил политик, и добавил, что эта тема была «вскользь затронута» на прошедшем накануне саммите ОДКБ.

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