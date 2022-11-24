Энергосистема Украины медленно, но уверенно восстанавливается

Главное: Энергосистема Украины постепенно восстанавливается. Из-за специфики атаки, вызвавшей остановку АЭС, возобновление питания в стране продолжается дольше, чем раньше, подчеркнули в «Укрэнерго».

Детали: Энергосистема Украины постепенно восстанавливается после седьмой массированной ракетной атаки РФ. Об этом 24 ноября сообщили в «Укрэнерго».

«Целью вчерашней атаки были преимущественно объекты генерации, что повлекло за собой системную аварию и массовые обесточивания потребителей в Украине и Молдове. Энергосистема Украины и Молдовы объединена и работает синхронно с европейской континентальной сетью», — уточнили в компании.

Подчеркивается, что ситуация в Украине остается сложной, но контролируемой.

«Это означает, что „Укрэнерго“ реализует соответствующий протокол действий по возвращению блоков электростанций в работу и вместе с облэнерго применяет резервные схемы заживления потребителей. В первую очередь питаются объекты критической инфраструктуры по всей стране: водоканалы, теплокоммунэнерго, системы водоотвода и т. Д.», — заявили энергетики.

При этом из-за специфики атаки, вызвавшей остановку атомных электростанций, восстановление питания в стране продолжается дольше, чем раньше.

В тему: Украина пережила первый блэкаут, но целостность энергосистемы удалось восстановить.