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Новости > Китай обновил коронавирусный рекорд

Китай обновил коронавирусный рекорд

Агата Кловская
24.11.22 14:17
341
Китай обновил коронавирусный рекорд

Главное: В Китае зафиксировано рекордное количество новых случаев коронавируса. У подавляющего большинства новых инфицированных — 27 646 человек — было бессимптомное заболевание.

Детали: В Китае за прошедшие сутки, 23 ноября, официально зарегистрировано наибольшее число новых случаев заражения COVID-19 в день: 31 656 инфицированных. Об этом свидетельствуют данные National Health Commission.

По данным китайских властей, у подавляющего большинства новых инфицированных — 27 646 человек — было бессимптомное заболевание, и только в 4 010 случаев были симптомы болезни.
Днем ранее было 29 157 новых случаев. Из них 2 719 симптоматических и 26 438 бессимптомных инфекций, которые в Китае регистрируют отдельно.

За минувшие сутки был зарегистрирован один летальный случай, в предыдущие сутки от этой болезни в Китае никто не умер.

В тему: Ученые сделали скандальное заявление о происхождении коронавируса.

Тэги: рекорд, Китай, общество, здоровье, коронавирус

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