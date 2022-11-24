Названы причины высокой инфляции в Украине

Главное: В ОП озвучили причины высокой инфляции в Украине. Их несколько, дело не только в продолжающейся полномасштабной войне, отмечает Олег Устенко.

Детали: Уровень инфляции в Украине к концу 2022 года составит в среднем 30%. В настоящее время решается вопрос, что делать с такой высокой инфляцией. Об этом сообщил советник Президента Украины Олег Устенко в интервью Корреспонденту, опубликованном в среду, 23 ноября.

«Надо понимать, что когда речь идет об уровне инфляции, то это усредненный показатель. Он разный для разных слоев населения. Но конечно, инфляция будет для всех, и в среднем по стране она составит около 30% в этом году. Понятно, что по отдельным видам продуктов она будет гораздо больше, если речь идет о продуктах питания, но инфляция будет меньше по непродуктовым товарам», — отметил он.

По его словам, есть различные причины такого роста инфляции.

«Надо не забывать, что высокий уровень инфляции вообще в мире. Если посмотреть на крупнейшие экономики мира, то там инфляция на уровне около 10%, если речь идет о ЕС и США. Есть страны, в которых инфляция намного больше, в частности в Турции, где по результатам этого года она будет на уровне более 70%. Украина — это открытая экономика и частично мы эту инфляцию импортируем себе. Когда растут цены на мировом рынке, они растут и у нас, особенно если речь идет о наших товарах, производимых и продаваемых на мировом рынке, или товарах, которые мы закупаем для наших собственных нужд», — объяснил советник главы государства.

Устенко также обратил внимание, что когда Россия уничтожала украинскую инфраструктуру, она также уничтожает привычные логистические цепочки.

«Плюс стоимость топлива росла достаточно быстро, если сравнить цены в довоенное время и сейчас, то разница очень заметна. Топливо — это один из важных компонентов, влияющий на себестоимость продукции, ибо в любой продукции часть себестоимости — это транспортные расходы. Мало того, что логистические цепочки стали более продолжительными, да еще и топливо подорожало — и получается, что себестоимость продукции увеличивается. Эти факторы также являются драйверами инфляционного давления, которое мы ощущаем», — рассказал чиновник.

Советник президента также напомнил о девальвации гривны.

«Сравните тот курсовой уровень, который был до войны и сейчас — заметная разница. То есть, девальвация гривны — это тоже источник инфляции», — резюмировал он.

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