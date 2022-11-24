В борьбу за футболиста сборной Украины включился еще один европейский гранд

Главное: Журналисты узнали о еще одном кандидате на полузащитника донецкого «Шахтера» и сборной Украины Михаила Мудрика. Мадридский «Реал» готов заплатить за него 80 млн евро.

Детали: Мадридский «Реал» хочет купить себе полузащитника «Шахтера» и сборной Украины Михаила Мудрика. Причем планирует провернуть трансфер уже этой зимой. В этом уверяет издание El Desmarque.

По данным журналистов, игра 21-летнего футболиста в очных поединках «Реала» и «Шахтера» в Лиге чемпионов настолько впечатлила президента «бланкос» Флорентино Переса, что он лично заинтересован в покупке вингера.

Перес убежден, что у Мудрика есть талант, благодаря которому украинец станет ключевой фигурой для команды Карло Анчелотти.

Чемпионы Испании готовы заплатить за украинского таланта 80 миллионов евро, но клубу предстоит выиграть конкуренцию за право оформить трансфер Мудрика у «Арсенала», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Ньюкасла», а также у французского ПСЖ.

Впрочем, по информации СМИ, в случае подписания Мудрика мадридскому клубу придется расстаться с Марко Асенсио. Контракт испанца истекает летом 2023 года, и в последнее время мадридцы вели с футболистом переговоры о его продлении, однако в случае реализации плана Переса относительно Мудрика ситуация с Асенсио может кардинально измениться.

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