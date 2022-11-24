США предоставит Украине новый пакет военной помощи

Главное: Украина получит от США новый пакет военной помощи. Дополнительные 400 миллионов долларов будут включать вооружения, боеприпасы и ПВО из американских запасов.

Детали: Президент США Джо Байден поручил главе госдепа Энтони Блинкену направить на военную поддержку Украины до 400 миллионов долларов. Об этом 23 ноября сообщает Белый Дом.

«Я поручаю государственному секретарю направить до 400 миллионов долларов в оборонных статьях и услугах министерства обороны, военного образования и подготовки к оказанию помощи Украине», — отметил Байден.

Отмечается, что дополнительные 400 миллионов долларов будут включать вооружения, боеприпасы и ПВО из американских запасов.

По информации Пентагона, очередной пакет военной помощи включает:

— ракеты для национальных перспективных зенитно-ракетных комплексов (NASAMS);

— 150 крупнокалиберных пулеметов с тепловизионными прицелами для борьбы с беспилотниками;

— ракеты для высокомобильных артиллерийских реактивных систем (HIMARS);

— 200 высокоточных артиллерийских снарядов калибра 155 мм;

— 10 000 120-мм минометных снарядов;

— высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM);

— 150 высокомобильных многоцелевых колесных машин (HMMWV);

— более 100 легких тактических машин;

— более 20 000 000 патронов к стрелковому оружию;

— более 200 генераторов;

— запчасти для 105-мм гаубиц и другой техники.

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