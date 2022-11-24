Россия может использовать химическое оружие, чтобы не применять ядерное, — СМИ

Главное: По информации западных СМИ, Россия может применить химическое оружие в Украине. Скорее всего, Кремль применит вещества, использование которых будет сложно доказать в будущем.

Детали: Если Россия будет терпеть серьезные неудачи на украинских фронтах, она может использовать химическое оружие, чтобы не применять ядерное. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на представителей администрации президента США Джо Байдена.

Американские чиновники считают, что Владимир Путин обратится к химическому оружию, чтобы не использовать ядерное, потому что боится реакции мира на его использование.

Если Россия пойдет на использование химического оружия, то постарается это скрыть. Скорее всего, считают в администрации Байдена, Кремль применит вещества, использование которых будет сложно доказать в будущем.

В тему: Европарламент признал Россию спонсором терроризма.