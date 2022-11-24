Три человека погибли в Киеве в результате ракетного удара

Главное: В Киеве в результате попадания вражеской ракеты повреждено двухэтажное здание, отметили в столичной военной администрации. Погибли три человека.

Детали: В результате ракетного удара российских агрессоров Киеве три человека погибли и шесть получили ранения. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация в среду, 23 ноября.

«В результате попадания повреждено двухэтажное здание. В результате попадания повреждено двухэтажное здание. Три человека погибли и шесть пострадали», — говорится в сообщении.

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