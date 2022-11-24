Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Половина Молдовы осталась без света из-за ракетного удара по Украине

Половина Молдовы осталась без света из-за ракетного удара по Украине

Агата Кловская
23.11.22 16:19
407
Половина Молдовы осталась без света из-за ракетного удара по Украине

Главное: Из-за ракетных ударов по Украине в Молдове также возникли проблемы со светом. Коммунальщики уже решают вопрос.

Детали: В Молдове возникли проблемы со светом из-за ракетных ударов россиян по Украине. Половина страны осталась без электроэнергии. Об этом сообщает премьер-министр Молдовы Андрей Спину в Twitter.

«Массовое отключение электроэнергии в Молдове после сегодняшней российской атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру», — отметил он.

По словам премьера, половина потребителей в Молдове осталась без света. Коммунальщики уже решают проблему.

В тему: В результате ракетного удара по всей Украине начались перебои со светом.

Тэги: электроэнергия, Украина Будущего, ракетный удар, Молдова, отключение света

Комментарии

Статьи

23.11.22 19:27

Мирные переговоры Украины и РФ - какова перспектива? Обновляется онлайн

Автор: Александр Панько

Дайджест

Украинский рынок недвижимости лихорадит из-за того, что мужчины призывного возраста не могут выписаться из квартиры
22.11.22 11:04

Украинский рынок недвижимости лихорадит из-за того, что мужчины призывного возраста не могут выписаться из квартиры

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Что будет с ценами на продукты питания в Украине после блэкаутов
Что будет с ценами на продукты питания в Украине после блэкаутов
Что будет с ценами на продукты питания в Украине после блэкаутов
Что будет с ценами на продукты питания в Украине после блэкаутов
Конспирология QAnon: игра, ставшая реальностью
Конспирология QAnon: игра, ставшая реальностью
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
23.11.22 23:29

ЧВК «Вагнер» отправил депутатам ЕС... кувалду
23.11.22 20:11

Почти весь Киев - без воды и света, в столице очереди и проблемы с наличкой
23.11.22 16:52

Три человека погибли в Киеве в результате ракетного удара
23.11.22 15:49

В результате ракетного удара по всей Украине начались перебои со светом
23.11.22 15:29

Синод УПЦ: кадровые решения, восстановление мироварения, новые праздники и богослужебные тексты
23.11.22 15:19

Стало известно, сколько населенных пунктов Украины еще предстоит деоккупировать
23.11.22 14:56

В Кабмине рассказали, сколько украинцев получают соцвыплаты
23.11.22 14:12

Европарламент признал Россию спонсором терроризма
23.11.22 14:01

Twitter массово покидают рекламодатели
23.11.22 13:45

Киевлян готовят к возможной эвакуации
23.11.22 20:11

Почти весь Киев - без воды и света, в столице очереди и проблемы с наличкой
23.11.22 16:52

Три человека погибли в Киеве в результате ракетного удара
23.11.22 15:49

В результате ракетного удара по всей Украине начались перебои со светом
23.11.22 14:12

Европарламент признал Россию спонсором терроризма
23.11.22 13:45

Киевлян готовят к возможной эвакуации
23.11.22 12:56

ВНО-2023 провести невозможно: в Минобразования нашли альтернативный формат
23.11.22 12:03

Борис Джонсон: В Германии считали, что лучше бы Украина рухнула
23.11.22 11:01

Энергетики обещают украинцам, что 23 ноября не будет аварийных отключений
23.11.22 09:40

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 85 410 солдат
22.11.22 15:50

Умер сын командующего УПА Романа Шухевича
21.11.22 10:26

В Киеве установилась опасная погода
17.11.22 16:29

В России заявили, что разрушают энергетику Украины, потому что Зеленский не идет на переговоры
18.11.22 10:02

В Киеве произошло рекордное отключение электричества
19.11.22 11:25

Митрополит Онуфрий заявил, что священники УПЦ - не коллаборанты, а настоящие народные герои
17.11.22 15:30

Украинцев готовят к отключениям света на несколько дней
18.11.22 13:00

Отключение электричества в Украине: население призвали готовиться к худшему
18.11.22 12:15

Венгерский футболист поплатился за очень странную шутку
17.11.22 13:36

В Украину идут сильные морозы
18.11.22 11:41

В Украине примерно оценили ущерб ключевой инфраструктуре от войны
17.11.22 09:45

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 83 310 солдат
Фото и Видео
ЧВК «Вагнер» отправил депутатам ЕС... кувалду
ЧВК «Вагнер» отправил депутатам ЕС... кувалду
ЧВК «Вагнер» отправил депутатам ЕС... кувалду
ЧВК «Вагнер» отправил депутатам ЕС... кувалду
Почти весь Киев - без воды и света, в столице очереди и проблемы с наличкой
Почти весь Киев - без воды и света, в столице очереди и проблемы с наличкой
Появилось видео самой большой золотой рыбки в мире
Появилось видео самой большой золотой рыбки в мире
Президент Польши: Я не обвиняю русских. Эмманюэль, думаешь, мне война с Россией нужна?
Президент Польши: Я не обвиняю русских. Эмманюэль, думаешь, мне война с Россией нужна?
Борис Джонсон: В Германии считали, что лучше бы Украина рухнула
Борис Джонсон: В Германии считали, что лучше бы Украина рухнула
Медведчука и Марченко подловили в ялтинском кафе
Медведчука и Марченко подловили в ялтинском кафе
Байден продолжает чудить на публике
Байден продолжает чудить на публике
Появилось видео жуткого пожара на заводе в Китае
Появилось видео жуткого пожара на заводе в Китае
СБУ пришла в Киево-Печерскую Лавру
СБУ пришла в Киево-Печерскую Лавру
Под Киевом задержан рабовладелец
Под Киевом задержан рабовладелец
fraza.com
Новости блогосферы
19.11.22 11:08

Украинская власть продолжает уничтожать государство изнутри
08.11.22 11:20

Украинские энергоолигархи продолжают «разводить лохов» с типа аварийными отключениями света
06.11.22 22:44

Эвакуация из Киева - это когда вас вывезли в безопасное место, а не сказали - валите
30.10.22 18:56

Хозяева полуразрушенной украинской энергетики своего не упустят и не надо их жалеть

Опрос

Что произойдет, если РФ и далее будет обстреливать энергообъекты Украины?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.