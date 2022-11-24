Половина Молдовы осталась без света из-за ракетного удара по Украине

Главное: Из-за ракетных ударов по Украине в Молдове также возникли проблемы со светом. Коммунальщики уже решают вопрос.

Детали: В Молдове возникли проблемы со светом из-за ракетных ударов россиян по Украине. Половина страны осталась без электроэнергии. Об этом сообщает премьер-министр Молдовы Андрей Спину в Twitter.

«Массовое отключение электроэнергии в Молдове после сегодняшней российской атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру», — отметил он.

По словам премьера, половина потребителей в Молдове осталась без света. Коммунальщики уже решают проблему.

В тему: В результате ракетного удара по всей Украине начались перебои со светом.