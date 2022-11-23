В Евпатории гремят взрывы, от которых «трясутся полы»

Главное: Крымские паблики сообщают о сильных взрывах в Евпатории. Высказываются предположения, что могут проходить учения на полигоне.

Детали: Во временно оккупированном Крыму в Евпатории сообщают о мощных взрывах. Официальной информации о причинах пока нет. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

«Набережная Терешковой Евпатория слышен взрыв сильный. Евпатория, район старого города, слышно много сильных взрывов, полы немного трясутся. Что это?», — пишут в пабликах.

В сети также пишут, что, вероятно, причиной взрывов является учения российских оккупантов на полигонах.

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