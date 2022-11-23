Орбан попытался оправдаться за шарф с «Великой Венгрией»

Главное: Орбан попытался найти оправдание шарфу с «Великой Венгрией». Он заявил, что футбол — это не политика.

Детали: Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сегодня, 22 ноября, попытался оправдать расположение карты «Великой Венгрии» на своем шарфе. Об этом венгерский премьера написал в Facebook.

«Футбол — это не политика. Не нужно видеть то, чего нет. Сборная Венгрии является командой всех венгров, где бы они ни жили», — заявил Орбан.

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