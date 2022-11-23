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ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Шольц призывает готовиться к эскалации войны в Украине

Шольц призывает готовиться к эскалации войны в Украине

Александр Панько
22.11.22 16:35
356
Шольц призывает готовиться к эскалации войны в Украине

Главное: Канцлер Германии Олаф Шольц призвал готовиться к эскалации войны в Украине.

Детали: Канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия должна быть готова к эскалации ситуации в Украине. Она может заключаться в разрушении инфраструктуры. Об этом сообщает Reuters.

«Ввиду развития войны и видимых и растущих неудач России... мы должны быть готовы к эскалации», — сказал Шольц на конференции в Берлине, организованной газетой Sueddeutsche Zeitung.

Шольц заявил, что его недавняя поездка в Китай стоила того, чтобы изложить совместную позицию двух стран против применения ядерного оружия.

Во время своего визита в Китай в начале этого месяца Шольц и председатель КНР Си Цзиньпин осудили угрозы применения атомного оружия в Украине.

Шольц сказал, что оборонный фонд в 100 млрд евро, объявленный после вторжения России, стал результатом урока, полученного при наращивании оборонных запасов немецких вооруженных сил.

В тему: В НАТО признали Россию страной-террористом.

Тэги: политика, Олаф Шольц, война в Украине, эскалация

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