В Крыму объявили высокий уровень террористической опасности

Главное: В оккупированном Крыму объявлен высокий уровень террористической опасности. Речь идет о территории городских округов Армянска, Джанкоя, Керчи, Красноперекопска, а также о Джанкойском, Красноперекопском и Ленинском районах.

Детали: В отдельных районах временно оккупированного Россией Крыма объявили «желтый уровень террористической опасности». Об этом сообщил так называемый глава Крыма Сергей Аксенов.

«С целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан на территории ряда муниципальных образований и объектах республики с 20:00 22 ноября 2022 года до 20:00 7 декабря 2022 года будет действовать высокий („желтый“) уровень террористической опасности», — заявил он.

Как отметил Аксенов, это решение затрагивает территории городских округов Армянска, Джанкоя, Керчи, Красноперекопска, а также Джанкойский, Красноперекопский и Ленинский районы.

Сообщается, что «желтый уровень террористической опасности» вводится на объектах так называемых Министерства транспорта, МинЖКХ, Минздрава, Министерства топлива и энергетики, Минпромполитики и Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма.

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