Умер сын командующего УПА Романа Шухевича

Главное: Герой Украины, политзаключенный и сын командующего УПА Романа Шухевича Юрий Шухевич умер в возрасте 89 лет. Он скончался в Германии, где находился на лечении.

Детали: Умер Юрий Шухевич — Герой Украины, политзаключенный и сын командующего УПА Романа Шухевича. Ему было 89 лет. Об этом со слов супруги покойного Натальи Шухевич сообщает львовское агентство NTA.

Юрий Шухевич родился 28 марта 1933 года в селе Оглядов (тогда это была территория Польши, сейчас — Радеховский район Львовской области). Провел 28 лет в тюрьмах и лагерях СССР. В 1990-1994 был организатором и главой УНА-УНСО. В августе 2006 года президент Украины Виктор Ющенко присвоил Юрию Шухевичу звание Героя Украины.

Умер Юрий Шухевич в Германии, где находился на лечении.

В тему: Три года назад Шухевичу стало плохо прямо в здании Верховной Рады.