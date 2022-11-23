Европа может признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией

Главное: По информации западных СМИ, ЕС может признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией. Депутаты считают, что это нужно сделать из-за нарушений «вагнеровцами» прав человека в Украине, а также их действий в других странах.

Детали: Депутаты Европарламента хотят включить российскую ЧВК «Вагнер» в список террористических организаций. Об этом сообщает Politico.

Так, депутаты Европарламента направили соответствующее письмо президенту Европейского совета Шарлю Мишелю и премьер-министру Чехии Петру Фиале, чья страна в этом году председательствует в Совете.

Депутаты Европарламента считают, что группу следует признать террористической организацией из-за нарушений «вагнеровцами» прав человека в Украине, а также их действий в других странах.

Как известно, частная военная кампания также участвовала в конфликтах в Сирии, Судане, Мозамбике и Центральноафриканской Республике.

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