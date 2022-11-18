Киевлян готовят к полному отключению света

Главное: Киев вернулся к плановым отключениям света. Но рассматриваются разные сценарии, в том числе и полное отключение.

Детали: Сейчас в Киеве отказались от аварийных отключений электроэнергии и перешли к плановым. Об этом заявил первый заместитель главы КГГА Николая Поворозника в интервью телеканалу «Киев».

«Мы готовимся к разным сценариям, в том числе к полному отключению», — сказал он.

Но сейчас, по его словам, перешли к стабилизационным отключениям, свет будет отключаться по графику не больше 4 часов.

«Но в связи с понижением температуры электропотребление значительно увеличивается. Поэтому нам сейчас, как никогда, нужно экономить электроэнергию. Потому что увеличение потребления может привести к аварийным отключениям, если система не будет справляться», — добавил Поворозник.

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