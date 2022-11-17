Фьюри обозвал Усика сосиской

Главное: Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюрипродолжает попытки зацепить Александра Усика. Он снова заявил, что не считает украинца серьезным противником.

Детали: Ни одного интервью без оскорбления и унижения Усика. Похоже это взял себе за правило чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри.

Британский боксер вновь заявил, что не считает обладателя титулов WBA, WBO, IBF и IBO серьезным оппонентом, и выразил уверенность, что легко с ним расправится в потенциальном бою за звание абсолютного чемпиона.

«Люди говорят, что я постоянно называю его средневесом. Но за этими разговорами стоят реальные факты. Когда я был супертяжеловесом в любителях, я выступал в этом дивизионе с 12 лет. Он же был средневесом, когда я дрался в тяжелом весе. Его били бойцы вроде Шона Портера в 75 килограммах, в то время как я пацаном весил 115-116 килограммов. Поэтому я называю его средневесом. Никакой прирожденный средневес даже не станет для меня вызовом. Не обращайте внимания на эту сосиску. Я не могу дождаться боя. Но я не хочу слышать оправданий после того, как побью его», — сказал Фьюри в комментарии BT Sport Boxing.

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