В России признались, зачем бьют по объектам инфраструктуры Украины

Главное: В РФ прокомментировали новые удары по Украине. Отсутствие света и тепла у жителей страны — «последствия действий киевских властей», заявил Песков.

Детали: Российские ракетные удары наносятся по объектам инфраструктуры Украины, которые «прямо или косвенно имеют отношение к ее военному потенциалу». Об этом 17 ноября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс.

«Речь идет о тех объектах инфраструктуры, которые прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины и украинского режима», — подчеркнул Песков.

По его словам, отсутствие света и тепла во многих районах Украины — это «последствия действий киевских властей, в том числе отказывающихся от переговоров».

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