Главное: Дмитрий Песков заявил, что Кремль не пойдет на публичные переговоры с Киевом. По его словам, трудно себе представить вообще публичные переговоры в такой степени.

Детали: Нынешняя российская власть не намерена вести публичные переговоры с Украиной. При этом США могли бы сделать позицию Киева более «сговорчивой». Об этом сказал спикер Кремля Дмитрий Песков на брифинге в четверг, 17 ноября, сообщает Интерфакс.

«При желании Вашингтон способен оказать влияние на Киев в плане большей сговорчивости, при желании Вашингтон способен принимать во внимание озабоченности нашей страны», — заявил он и пожаловался, что у властей Украины «семь пятниц на неделе»

«То они ведут переговоры, то они отказываются от переговоров, потом они принимают фактически закон, который запрещает вести какие бы то ни было переговоры. Потом они говорят, что они хотят переговоры, но публичные. При этом трудно себе представить вообще публичные переговоры — публичных переговоров не бывает, а тем более публичные переговоры в такой степени», — добавил Песков.

Он считает, что это именно украинская сторона не хочет никаких переговоров. Поэтому Россия будет продолжать свою «специальную военную операцию».

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получал сигналы от западных партнеров о желании президента РФ Владимира Путина провести прямые переговоры. Тогда Киев предложил публичную форму переговоров.

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