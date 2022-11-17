Украинцев готовят к отключениям света на несколько дней

Главное: Украинцев призвали готовиться к отключениям света на несколько дней. Сейчас речь идет уже не о плановых отключениях электроэнергии, а о плановых включениях в некоторых регионах.
Детали: Недавние масштабные удары российских агрессоров по энергетическим объектам Украины привели к необходимости долгосрочных отключений электроэнергии. Об этом сказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире канала ICTV в четверг, 17 ноября.
«Это дни. Мы сейчас будем, к сожалению, говорить не о плановых отключениях электроэнергии, а о плановых включениях в некоторых регионах, а их много. К сожалению, часов, в течение которых будет электричество, может быть очень мало. Это два-три часа в сутки», — рассказал Сахарук.
В компании ДТЭК Киевской электросети заявили, что украинская энергосистема претерпела беспрецедентные разрушения.
«Друзья, из-за атак энергосистема Украины повреждена и подверглась беспрецедентным разрушениям. Чтобы не допустить масштабных и сложных аварий на сетях, НЭК Укрэнерго должна сбалансировать энергосистему. Для этого стабилизационные и экстренные отключения», — говорится в сообщении.
В компании советуют:
— минимизировать количество и продолжительность использования электрической энергии;
— вынуть все приборы из розетки;
— энергоемкие приборы включать поочередно.
«Даже такими простыми действиями вы поддержите украинскую энергетику. Все мы — энергетический фронт! Держимся», — добавили в ДТЭК.
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