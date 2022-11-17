Монахи Святогорской лавры передали гуманитарную помощь местным жителям

Главное: Братия Святогорской Лавры передала продуктовые наборы жителям Святогорска.

Детали: Всего было роздано 350 кг картофеля, 70 кг капусты, 60 кг лука и столько же моркови, более 60 литров подсолнечного масла, два ящика мясных и два ящика рыбных консервов, два ящика печенья, 50 кг сахара, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на svlavra.church.ua.

Сейчас в городе Святогорск частично отсутствуют электричество, вода, газ, нет работающих аптек и магазинов. Из 4000 жителей в городе осталось 650 человек. Люди выживают только благодаря гуманитарной помощи, которую привозят волонтёры.

Как отметил монах Сергий, даже этой помощи не хватает. В некоторые семьи братия привозит помощь адресно. В большинстве случаев монахи просто подъезжают к домам и раздают помощь встретившимся святогорцам, а те позже делятся с соседями.

Совершать поездки в город и ближайшие сёла, чтобы делиться с местными жителями привозимой в монастырь со всех концов Украины гуманитарной помощью, братия Святогорской Лавры будет регулярно.

В тему: Священники Волынской епархии УПЦ доставили гуманитарную помощь жителям Николаевщины и в Святогорскую лавру.