В Генштабе рассказали, сколько ракет и дронов россияне выпустили по Украине за неделю

Главное: За неделю Россия выпустила по Украине 150 ракет. Также было направлено 26 иранских дронов.

Детали: Российские оккупанты нанесли почти 150 ракетных ударов и направили 26 иранских дронов по территории Украины в течение недели. Об этом на брифинге заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

«С 11 ноября противник нанес 148 ракетных ударов, в том числе 15 ноября 111 ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры. Применил 26 дронов-камикадзе по позициям наших войск в районах 5 населенных пунктов и объектах гражданской инфраструктуры», — сказал он.

Громов также сообщил, что во время сегодняшнего массированного авиационного удара оккупанты применили 16 ракет и 5 беспилотников.

По его словам, силы и средства зенитно-ракетных войск, авиации, ПВО, Сухопутных войск на ВМС за отчетный период уничтожили 102 воздушные цели.

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