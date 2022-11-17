На Закарпатье священники УПЦ поддержали воинов в госпитале

Главное: В Закарпатье провели волонтерскую акцию «Домашнее тепло и любовь нашим защитникам».

Детали: Стараниями учеников и учителей Вышеватской гимназии была собрана помощь для воинов, которые проходят лечение в Тячевской районной больнице, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Хустской епархии.

В пакеты, которые передали воинам, входили продукты, средства гигиены на сумму 13 тыс гривен. Дети собирали и готовили подарки, проявляя любовь к нашим раненым героям.

Священники передали воинам продукты, подарили каждому икону и крест, а также обратились со словами благодарности и поддержки.

«Слезы радости на глазах около раненых бойцов блестели на глазах у всех присутствующих, особенно у детей, для которых эта встреча стала живым уроком доброты», — поделились в епархии.

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