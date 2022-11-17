Финляндия готовит очередной крупный пакет военной помощи для Украины

Главное: Финляндия готовит десятый крупный пакет помощи для ВСУ. Общая стоимость всех пакетов военной помощи Киеву составляет 160,4 млн евро.

Детали: Финляндия направляет Украине новую партию военной техники и оборудования на 55,6 млн евро. Об этом сообщило министерство обороны страны в четверг, 17 ноября.

«Нынешняя партия военного оборудования — самая большая изо всех, предоставленных нами», — заявил министр обороны страны Антти Кайкконен.

В ведомстве не конкретизировали информацию о содержании пакета помощи, сроках и маршрутах его отправки «из соображений безопасности».

При этом отмечается, что это уже десятая поставка финской военной техники в Украину. А общая стоимость всех пакетов военной помощи Киеву составляет 160,4 млн евро.

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