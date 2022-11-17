В Генштабе рассказали, куда могут бросить российские войска, убежавшие из-под Херсона

Главное: Генштаб озвучил направления, на которые Россия может перебросить силы из-под Херсона. В первую очередь они будут брошены на Донбасс.

Детали: Российские войска после отступления с правобережья Херсонской области могут перебросить свои силы на Донбасс. Не исключено и Запорожское направление, или подтягивание резервов для повторного вторжения из Беларуси. Об этом на брифинге заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

«Противник после отступления с правобережной части Херсонской области восстанавливает свои войска и перебрасывает боеспособные подразделения на другие направления. Для врага „вопиющее“ важно — это установление контроля над Донецкой областью, он пытается и сейчас осуществлять свои „мечты“», — рассказал Громов.

Поэтому, по его словам, прежде всего россияне могут сосредоточиться на переброске сил в Донецкую область, также не исключено Луганское или Запорожское направление.

«Если дальше брать, амбициозные планы противника, он может также попробовать проведение наступательных действий из Беларуси на территории Черниговской и Сумской областей. Но это все у них в планах, и это все уже было в нашей истории, и мы достойно давали отпор. В настоящее время противник действительно перебрасывает свои войска на некоторые направления, но мы тоже принимаем меры», — подытожил Громов.

В тему: РФ потеряла в войне 83 310 солдат. Уничтожено 2 878 танков.