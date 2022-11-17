Жителям Херсона рассказали, когда можно возвращаться домой

Главное: Сейчас во всей Херсонской области, а также в Херсоне существует большая взрыво-минная опасность. До разминирования территорий людям возвращаться в город не рекомендуют.

Детали: Жителям рекомендуют возвращаться в освобожденный Херсон и область после проведения работ по разминированию и стабилизационным мероприятиям. Об этом на брифинге заявил начальник департамента организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования Нацполиции Украины Алексей Сергеев.

По его словам, сейчас во всей Херсонской области, а также в Херсоне существует большая взрыво-минная опасность.

Специалисты каждый день проводят работы по разминированию, в первую очередь особенно важных объектов для обеспечения жизнедеятельности граждан.

К тому же, в области все еще наблюдаются трудности в энергоснабжении, водоснабжении и обеспечении связи.

«Поэтому мы рекомендуем начинать возвращение, в частности, в областной центр и другие населенные пункты Херсонской области после завершения Национальной полицией, ГСЧС стабилизационных мероприятий, разминирования. После того, как об этом будет объявлено руководством областной военной администрации», — сказал Сергеев.

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