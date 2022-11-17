В Украину идут сильные морозы

Главное: Вслед за снегопадами в Украину придут сильные морозы. 19-20 ноября местами ожидается до 8-10 градусов.

Детали: В связи с распространением на территорию Украины холодного воздуха с севера Европы в течение 17-18 ноября в Украине пройдут дожди с переходом в мокрый снег. Но вот к концу недели существенно похолодает. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В дальнейшем возможно кратковременное образование снежного покрова высотой 3-8 см, местами налипание мокрого снега и усиление ветра до 15-18 м/с, на дорогах страны гололедица, говорят синоптики.

Ожидается постепенное снижение температуры 17-18 ноября до 1-6° мороза, 19-20 ноября — местами до 8-10° мороза.

Изменение погодных условий может привести к усложнению движения транспорта на отдельных участках дорог (I уровень угрозы, желтый).

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