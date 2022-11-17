В «Нафтогазе» рассказали о последствиях ударов по объектам газодобывающей инфраструктуры

Главное: Сегодня Россия нанесла удар по газодобывающей инфраструктуре на востоке Украины. В результате атаки несколько объектов разрушены, остальные получили повреждения разной степени, уточнил руководитель «Нафтогаза».

Детали: Войска РФ 17 ноября совершили массированный обстрел газодобывающей инфраструктуры «Укргаздобычи» на востоке Украины. Об этом сообщил глава «Нафтогаза» Алексей Чернышев.

«Сейчас известно о нескольких разрушенных объектах, другие получили повреждения разной степени. Специалисты „Укргаздобычи“ оперативно прибыли на поврежденные объекты. Ими оцениваются последствия и масштабы атаки. Также устанавливается информация о пострадавших», — уточнил он.

Также отмечается, что Государственная служба по чрезвычайным ситуациям уже ликвидировала пожар, возникший в результате обстрела.

В тему: Россия нанесла удары по украинской газодобыче.