Зеленский анонсировал интересную систему поставок электричества

Главное: По окончанию активной фазы войны в Украине будет реализована новая система поставки электричества. Украинцы будут иметь доступ к электроэнергии вне зависимости от того, куда попадет Россия, заверил глава государства.

Детали: В Украине разработали новую систему поставки электричества. Она будет реализована, когда завершится активная фаза войны. Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами в эфире телемарафона в среду, 16 ноября.

«Украина разработала интересную систему поставок электричества. Мы понимаем, что будем делать, когда можно будет голову поднять», — сказал президент.

Зеленский добавил, что «есть параллельная сеть, которую мы разработали, и есть приоритет номер один — ежедневная защита того, что у нас есть».

«Мы сегодня заняты тем, чтобы вне зависимости от того, куда попадает Россия, наши люди имели доступ к электричеству», — резюмировал президент.

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