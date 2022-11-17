Эрдоган уверяет, что Россия и США не будут использовать ядерное оружие

Главное: РФ и США не будут использовать ядерное оружие. В этом убежден Реджеп Тайип Эрдоган.

Детали: Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уверен, что Россия и США не будут применять ядерное оружие. Об этом он сказал после саммита G20 на Бали (Индонезия).

Заявление прозвучало на фоне продолжающейся в Украине войны.

Политик сообщил журналистам: «Позвольте мне сказать вам следующее: информация, которую я получил от моего начальника разведки о том, будут ли Россия и США применять здесь ядерное оружие, заключается в том, что на данный момент обе стороны не будут предпринимать никаких попыток использовать ядерное оружие».

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