Американский кино-гигант запретил крупным российским каналам показывать свои фильмы

Главное: Warner Bros. запретил показывать свои фильмы в РФ. Касается это крупнейших телеканалов.

Детали: Американский концерн Warner Bros., производящий фильмы и телесериалы, частично запретил показ своей продукции в РФ. Ограничение касается холдинга «Национальная медиа группа», пишут местные СМИ.

Сообщается, что было направлено специальное письмо о запрете, тогда как срок лицензионных соглашений действует еще минимум полтора года.

Данному холдингу принадлежат телеканалы СТС, «Домашний», РЕН ТВ, «Пятый канал», а также стриминговая платформа more.tv.

Отмечается, что еще в марте Warner Bros. приостановили прокат своих фильмов в России, а 21 октября стало известно, что сериалы концерна появились в списке предстоящих релизов онлайн-кинотеатра «Кинопоиск».

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