СБУ обнаружила сразу несколько каналов выезда уклонистов за границу

Главное: Уклонисты продолжают бежать из Украины за границу. Четыре канала выявила СБУ.

Детали: СБУ выявила четыре канала, по которым уклонисты бежали из Украины за границу. Отмечается, что действовали они в Закарпатской (два), Львовской и Сумской областях.

Спецслужба сообщает, что в ходе операции задержали пятнадцать организаторов таких поездок.

Информируется, что за различные суммы денег (1,5-8 тысяч долларов за человека, в зависимости от региона проживания) злоумышленники обещали беспрепятственное пересечение госграницы.

Организаторы применяли разные способы для выезда: врачи подделывали справки о непригодности к военной службе, оформляли людей водителями микроавтобусов, перевозящих гуманитарную помощь, записывали в волонтерские организации.

При этом в Сумской области к организации похожей схемы была причастна организованная преступная группа, предлагавшая всем желающим выезд в Россию. Преступники планировали использовать обходные пути вне контрольно-пропускных пунктов.

Уточняется, что восьми организаторам уже сообщено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу, еще семь злоумышленников были задержаны в административном порядке во время незаконного пересечения границы.

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