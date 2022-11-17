Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 83 310 солдат

Главное: РФ потеряла в войне 83 310 солдат. Уничтожено 2 878 танков.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ озвучил потери россиян на четверг, 17 ноября.

Сообщается, что погибли 83 310 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 2 878 танков, 5 804 боевые бронированные машины, 1 860 артиллерийских систем, 393 реактивные системы залпового огня, 209 средств ПВО, 278 самолетов, 261 вертолет, 1 531 БПЛА оперативно-тактического уровня, 474 крылатые ракеты, 16 кораблей/катеров, 4 362 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 160 единиц специальной техники.

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