Для украинских водителей увеличили срок пребывания за границей

Главное: Срок пребывания за границей для украинских водителей увеличен. С 45 до 60 дней.

Детали: Украинским водителям разрешили дольше находиться за границей во время войны. Соответствующее постановление №1285, изменяющее «Правила пересечения государственной границы гражданами Украины», 15 ноября приняло правительство.

Информируется, что во время военного положения могут непрерывно находиться за границей не более 60 календарных дней (ранее было 45) водители транспортных средств хозяйствующих субъектов, имеющих лицензию на право хозяйственной деятельности по международным перевозкам грузов и пассажиров автомобильным транспортом.

Уточняется, что пропуск за границу возможен при наличии информации о лице в соответствующей информационной системе, администратором которой является Укртрансбезопасность.

В тему: Украинский посол раскритиковала Ирландию из-за условий для беженцев.