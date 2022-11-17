Из-за изменений погоды ситуация с электричеством в Украине ухудшилась

Главное: Проблемы с электричеством в Украине сохраняются. Сказались и погодные условия.
Детали: На четверг, 17 ноября, в Украине сохраняются проблемы с электричеством. Графики почасовых отключений введены по всей стране, дополнительно планируются аварийные отключения.
Об этом сообщает «Укрэнерго».
Информируется, что из-за резкого похолодания в Украине выросло потребление электроэнергии в тех регионах, где уже возобновлено электроснабжение после массированных ракетных ударов 15 ноября по энергетической инфраструктуре.
Отмечается, что это еще больше усложнило и без того непростую ситуацию в энергосистеме.
Говорится: «Энергетики вынуждены применить больший объем ограничений. Это необходимая мера для сохранения стабильности энергосистемы после уже шестой прицельной ракетной атаки рашистов по энергообъектам».
Резюмируется: «Ремонтные бригады работают круглосуточно над восстановлением изуродованной инфраструктуры, чтобы вернуть свет украинцам».
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